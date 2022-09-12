رئيس الموساد: الاتفاق النووي لن يمنح إيران حصانة من عمليات الموساد

قال رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيا، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تشارك في "مهزلة" الاتفاق النووي المتجدد بين القوى العالمية وإيران، وحذر من أن الاتفاق الناشئ "لن يمنح حصانة" لطهران من عمليات الموساد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بارنيا قوله في مؤتمر بشأن الارهاب عقد في جامعة رايشمان، وذلك في أول خطاب عام له منذ أن صار رئيسا للموساد في يونيو من عام 2021: "حتى في حال تم توقيع اتفاق، فإن ذلك لن يمنح (طهران) حصانة من عمليات الموساد"، مضيفا: "لن نشارك في هذه المهزلة، ولن نغمض أعيننا عن الحقيقة المؤكدة".

وقال رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية: "على القيادة الإيرانية أن تفهم أن الهجمات ضد إسرائيل أو الإسرائيليين، إذا كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب وكلاء، ستلقى ردا مؤلما ضد المسؤولين عنها على الأراضي الإيرانية... لن نلاحق الوكلاء، بل أولئك الذين سلحوهم وأصدروا الأوامر لهم، وسيحدث ذلك في إيران".

وأشار إلى أن جهاز المخابرات الاسرائيلية أحبط عشرات المخططات الإرهابية الإيرانية التي كانت تستهدف رجال أعمال وسائحين ودبلوماسيين إسرائيليين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية على موقعها الالكتروني عن بارنيا القول: "قمنا بضبط إرهابيين إيرانيين مسلحين في قبرص وتركيا، وتمكنا من منع هجوم قبل دقائق من القيام به".

وقال إن الإرهاب الذي ترعاه إيران استمر أثناء المحادثات النووية القائمة مع القوى العالمية.

وقال رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية إن الاتفاق النووي الإيراني بصياغته الحالية، هو قائم على الأكاذيب، مضيفا أن "طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي من شأنه أن يعرض وجودنا للخطر، وسيوفر الاتفاق بالنسبة لها طريقا أسهل مع الشرعية الدولية".

وأكد: "يجب أن توقف إيران خداعها المستمر منذ أعوام، كما يجب على العالم أن يطالب بالحقيقة".

وزعم أنه في حال تم التوقيع على اتفاق، فإن إيران ستحصل على أموال فورية تقدر بستة مليارات دولار، بالإضافة إلى 90 مليون دولار سنويا على أقل تقدير.

وتجرى حاليا جهود إحياء الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 مع إيران. وتريد إسرائيل منع إحياء الاتفاق بأي ثمن لأنها تشعر بالتهديد الوجودي من إيران.وتعتبر أن الاتفاق، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية ،غير كاف.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق من جانب واحد في عام 2018 في عهد رئيسها في ذلك الوقت دونالد ترامب.