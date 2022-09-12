قاتل مواطن داخل مسجد أثناء خطبة الجمعة يمثل جريمته بالدقهلية

وسط تشديدات أمنية مكثفة من ضباط مديرية أمن الدقهلية، قام المتهم بقتل شخص داخل مسجد بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس في الدقهلية بتمثيل الجريمة.

وكان أحد مساجد قرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، قد شهد جريمة بشعة خلال سماع خطبة الجمعة، وذلك بعدما دخل أحد الأشخاص إلي أثناء خطبة الجمعة وطعن شخص بالصفوف الأولي بالمسجد بالسكين ليصيبه بجرح قطعي بالرقبة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز دكرنس بمصرع شخص داخل أحد مساجد قرية ميت السودان التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل المسجد بين المجني عليه ويدعى "الشربيني الخواجه"، وآخر نتيجة خلافات بينهما، ونشبت مشادة تطورت إلى اشتباك، فقام أحدهم بطعن المجني عليه، بسلاح أبيض، ولقي مصرعه داخل المسجد، وحاول بعدها المتهم الهروب وتمكن الأهالي من الإمساك به خارج المسجد وقاموا بتسليمه لضباط المباحث ونقل المجني عليه إلى مستشفي دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.