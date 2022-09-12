خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يسعى الآلاف من المواطنين إلى معرفة خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، والتى سبق أن أعلنت الوزارة عن طرحها، وسنشير فى السطور التالية إلى كافة التفاصيل المعنية بهذا الأمر.

وتوفر وزارة الإسكان الاجتماعي، وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، الأمر الذى ينعكس على حالة الإقبال حيث تُباع "الشقق" بأسعار مميزة مقارنة بتلك السائدة في سوق العقارات، كما أن نظام التقسيط بها مريح للغاية والذى يمتد لعدد من السنوات.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وخلال الساعات الماضية، ارتفعت المعدلات البحثية عن رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2022، والتي تكون متاحة عبر صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري من هنـــــــــــــا.



ويمكن للراغبين فى الاستعلام التعرف على نتيجة الإعلان بالرقم القومي فقط، من خلال الرابط السالف ذكره، وأيضًا اتباع الخطوات التالية:-



خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2022

تستطيع الحصول على جميع المعلومات التي ترغب في معرفتها فيما يخص الإعلان التابع له من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الجتماعي.

- ثم قم بالضغط على أيقونة "مركز خدمة المواطنين".

- عليك بعد ذلك اختيار كلمة طلبات.

- فى الخطوة التالية قم بالضغط على خانة "متابعة الملفات بشركات الاستعلام".

- سيتم فتح صفحة الدخول لحسابك على موقع خدمات الصندوق الاجتماعي.

- قم بكتابة الرقم القومي والرقم السري الخاص بك فى هذه الصفحة.

- سوف تظهر أمامك صفح البيانات.

- ستظهر لك حالة طلبك إذا كان ملفك في شركة الاستعلام.

- سيتواصل معك موظف هاتفيا خلال أيام من تاريح الاستعلام.

- في حالة ظهور رسالة "الطلب ليس في مرحلة الاستعلام"، كرر المرحلة في وقت لاحق لمعرفة مصير الطلب