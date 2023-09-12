مسئولون ليبيون: 3 آلاف قتيل وضعفهم مفقودون جراء العاصفة دانيال

كشف وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عثمان عبد الجليل، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال تجاوز الـ 3 آلاف قتيل.

جاء ذلك في تصريحات نقلته قناة «الآن»، التي نقلت أيضا عن رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، محمد أبولموشة، قوله إن عدد الوفيات نتيجة كارثة الفيضانات التي ضربت عددا من مدن شرق ليبيا، لا يشمل المفقودين وأعدادهم بالآلاف وفقا للبلاغات التي تتوارد.

في سياق متصل، قال الدكتور أسامة علي الناطق باسم الإسعاف والطوارئ الليبي، إن أعداد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال، التي ضربت مناطق متفرقة في ليبيا «مهولة».

وأضاف أن على الرغم من تسجيل آلاف الضحايا، إلا أن هناك تكاسلا في الحديث عن أرقام الضحايا (وفق تعبيره)، مؤكدا أن العاصفة تسببت في ضحايا بالآلاف ليس سهل الحديث عنها.

وأوضح أنه يوجد أحياء فقدت بالكامل، نتيجة العاصفة، مشيرًا إلى أن كل فروع الإسعاف تحاول أن تعمل في هذه الظروف لمحاولة إنقاذ من يمكن إنقاذه.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قد كشف أن الكارثة جاءت بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.

وقدر المسماري عدد المفقودين بما بين خمسة وستة آلاف، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وقال بيان رئاسي، إن الرئيس السيسي أمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا.

كما وجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، وخلف أكثر من 2800 قتيل، في حصيلة غير نهائية.