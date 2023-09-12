قال طارق رمضان، المسئول في منظمة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إننا لا نستطيع تحديد أرقام نهائية لعدد الضحايا حتى الآن.

وأكد رمضان، في بيان صحفي اليوم، أن حصيلة الضحايا ضخمة وتصل إلى الآلاف نتيجة الفيضان الخطير، وأنهم يحاولوا الوصول إلى أرقام دقيقة ونهائية لعدد ضحايا الفيضان في يوم الثلاثاء.

وأضاف أن ما تحتاجه مدينة درنة من إمكانيات لمواجهة هذا الفيضان يفوق ما يقدمه الصليب الأحمر والحكومة، لهذا السبب طالبت الحكومة في الشرق مساعدات دولية لمدينة درنة المنكوبة.

وأدت العاصفة دانيال التي ضربت مدينة درنة في ليبيا، إلى حدوث فيضانات وسيول نتج عنها عدد كبير من الضحايا، وتسببت في تشريد المئات من سكان المدينة، مما وصل بالبلاد إلى أوضاع صعبة تحاول التعامل معها.