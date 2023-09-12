أزمة نفسية أعقبها محاولات انتحار عدة، كتبت آخرها المشهد الأخير في حياة شاب ثلاثيني بطريقة مأساوية وعثر عليه مشنوقًا داخل غرفته بالحي الراقي، بمدينة السادس من أكتوبر.

إخطارا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغ للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي في ظروف غامضة داخل مسكنه نطاق القسم.

توجيهات سريعة من قِبل اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "م. ب"، يبلغ من العمر 35 سنة، مشنوقًا ووجود "حز" حول رقبته ولا يوجد أي آثار ظاهرية أخرى.

تحريات المباحث وأقوال أهلية المتوفي بينت أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة دفعته إلى التخلص من حياته شنقا وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.