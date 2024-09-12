صادر الدرك المغربي بتنسيق مع البحرية الملكية ما يقارب 3 أطنان من مخدر الشيرا وأكثر من طن من البنزين وزورق (فونطوم) و3 محركات بالمحيط الأطلسي على مستوى سيدي رحال نواحي برشيد.



وأوضحت مصادر لموقع "هسبريس" أن الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي بسرية برشيد، بينت أن المصادرات تعود إلى 3 إسبان ومغربي يشتبه فيهم بممارسة التهريب الدولي للمخدرات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المشتبه فيهم الأربعة أبحروا بالحمولة على متن "فونطوم" إلا أن عطلا أصاب محركات الزورق وهو ما دفع المشتبه فيهم إلى العودة سباحة وطلبوا النجدة بعد اقترابهم من شاطئ سيدي رحال على مستوى دوار الهواورة.

وتمكن عدد من المتواجدين إلى جانب عناصر الوقاية المدنية من إنقاذ المشتبه فيهم، قبل اقتيادهم نحو مركز الدرك بسيدي رحال سرية برشيد ونقلهم في مرحلة ثانية إلى المركز القضائي لاستكمال الأبحاث الأولية التي بينت أن حمولة أطنان المخدرات تخصهم.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية بالمركز القضائي لكشف جميع الملابسات المحيطة بالحادث قبل عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل منهم.