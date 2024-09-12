واشنطن تريد الحصول من كييف على تفاصيل حول استراتيجية الضربات في عمق روسيا

ذكرت "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر أن واشنطن تريد من فلاديمير زيلينسكي أن يقدم تفاصيل عن استراتيجية الضربات في عمق الأراضي الروسية قبل رفع القيود المفروضة على استخدامها.



وكتبت "بلومبيرغ": "تخطط الولايات المتحدة لدفع فلاديمير زيلينسكي إلى تقديم تفاصيل عن استراتيجيته للضربات في عمق الأراضي الروسية قبل الموافقة على رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى التي تقدمها واشنطن وحلفاؤها".



وقالت المصادر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خططا للضغط على زيلينسكي وفريقه خلال زيارتهما إلى كييف لوضع خطة طويلة المدى للعام المقبل. وأشارت إلى أن هذا سيجعل من الممكن فهم ما تهدف إليه أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن هناك انقساما في الدوائر الحاكمة الأمريكية حول مسألة السماح للقوات الأوكرانية بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن البنتاغون ومجتمع الاستخبارات الأمريكي يحذران بشكل خاص من استخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تعليقه على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات على الأراضي الروسية إلى أن القيادة الروسية والجيش على علم بذلك وهم "الذين يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن ممثلي دول "الناتو" يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط السماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام منظومات الصواريخ التي إرسلها الغرب إلى القوات الأوكرانية.