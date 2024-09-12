القومي للمرأة بدمياط ينظم ورشة لصناعة الزي المدرسي

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط، ورشة تدريبية مجانية لتعليم الخياطة والتفصيل، للمدربة المتطوعة فتحية الباني، وذلك لمجموعة جديدة من المبتدئين.

وأوضحت مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، أنه تم التدريب العملي على كيفية أخذ المقاسات وتفصيل جيبة للمدارس؛ بموديل بسيط يسهل التطبيق العملي عليه للمتدربات، وذلك تخفيفا على أولياء الأمور من شراء الزي المدرسي.



وأكدت منى عبدالله عضو الفرع، والمشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة، أن المتدربات يقمن بالتطبيق العملي على بواقي الأقمشة والطرح المستعملة وتفصيلها، ثم بعد ذلك خياطتها وتشطيبها ويتم تدريب المتدربات على مراحل صنعها، أيضا جميع ورش التعليم مستمرة طوال أيام الأسبوع في كل المجالات، وتقوم المدربات والمتطوعات بالتدريبات العملية، وذلك لتمكين المرأة اقتصاديا، تحت رعاية المهندس أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.