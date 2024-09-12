أفاد موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصدر خاص بأن قوات الأمن بمدينة طنجة أوقفت فجر الأربعاء المغني المغربي حمزة أكويز المعروف بلقب "حمزة ولد عايشة".



وأوضح المصدر أن المغني المغربي استقدم من أحد الفنادق المصنفة بمدينة طنجة لأنه كان يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في قضية الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين).

وذكر أن "ولد عايشة" وُضع بعد توقيفه تحت تدبير الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة وسيتم تقديمه للنيابة العامة.

ولفت المصدر إلى أن اسم المغني المغربي ورد على لسان شخصين اثنين تم إيقافهما خلال الأيام القليلة الماضية بعد ضبطهما في حالة تلبس بترويج المخدرات.

واشتهر "ولد عايشة" بتقديم أعمال غنائية على نمط "الواي واي" يحظى بشعبية كبيرة في شمال المغرب، وقد تم توقيفه بعد إحيائه سهرتين في الليلة نفسها، بكل من تطوان وطنجة.