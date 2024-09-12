مخاوف من سقوط جسر منهار جزئيا في مدينة دريسدن الألمانية

واصلت فرق متخصصة أعمال تثبيت جسر "كارولا" الذي انهار جزئيا أمس الأربعاء، وهو شريان رئيسي فوق نهر إلبه بمدينة دريسدن الألمانية، فيما تحذر السلطات من خطر سقوط الجسر بأكمله في النهر.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء اليوم الخميس إنه تم الانتهاء من بناء هيكل دعم على أحد جانبي الجسر لتثبيت الجزء الذي يتصل بضفة النهر.

ومن المقرر تشييد هيكل فرعي مماثل في وقت لاحق اليوم على الجانب الآخر من الجسر، الذي يؤدي إلى منطقة البلدة القديمة الشهيرة في دريسدن.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، انهار جزء من الجسر الذي يبلغ طوله حوالي 100 متر.

وقال ميشائيل كلاره، المتحدث باسم دائرة الإطفاء إن هذا الجزء سيتم هدمه بطريقة آمنة بالتنسيق مع مهندسين والجيش الألماني.

وأشار كلاره إلى أنه بدون إنشاء هياكل الدعم على أي من الجانبين، ستكون مجرد "مسألة وقت قبل أن ينهار الجسر أكثر".

وقال مسؤولون في المدينة إن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات، ولكن في أي وقت آخر من اليوم كان من الممكن أن يؤدي الانهيار إلى كارثة.

ويضم جسر كارولا مسارا للمشاة والدراجات على طول مسارات الترام التي تعبر نهر إلبه. وقد تضررت جميعها من الحادث. وأصبح باقي الجسر الآن معرضا لخطر الانهيار.

ولا يزال سبب الانهيار الجزئي قيد التحقيق، لكن الشرطة لا تعتقد أنه ناجم عن عامل خارجي.