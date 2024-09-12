ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أكد فيه، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في ميناء دمياط، وصل إلى 107511 طناً من القمح، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 201920 طناً، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4897 شاحنة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30418 طنا، تشتمل على 1246 طن كلينكر، و2800 طن رمل، و2250 طن مولاس، و11417 طن يوريا، و12705 أطنان بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48816 طن، تشتمل على 200 طن زيت طعام، و7400 طن ذرة، و1800 طن فول صويا، و13000 طن سكر، و3374 طن حديد، و22158 طن قمح، و884 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1704 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 355 حاوية مكافئة ، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3450 حاوية مكافئة، واستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة متنوعة، بينما غادرته 14 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية في الميناء 31 سفينة.

كما غادر 5 قطار بحمولة إجمالية 5950 طنا من القمح، متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وطنطا، وعدد 2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قادمين من الإسكندرية.