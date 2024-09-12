استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على غزة

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استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارات إسرائيلية على مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة وامرأة، استشهدوا جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي التفاح بالمدينة.

وأفادت (وفا) باستشهاد 5 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرين في غارة على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

واستشهد ثلاثة وأصيب آخرون، في قصف مجموعة من المواطنين في حي النصر غرب مدينة غزة، بحسب وفا.

وقصفت طائرات إسرائيلية منزلا غرب شارع الجلاء في مدينة غزة، ومنزلا في مخيم الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لجباليا.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر الماضي، استشهد 41 ألفا و20 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94 ألفا و925 آخرون، بحسب (وفا).