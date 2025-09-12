انطلاق فعاليات معسكر يلا كامب بشمال سيناء ببرامج رياضية وسياحية

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، أفواج معسكر "يلا كامب" بقرية سما العريش، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الوزير الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضح عبد الوهاب في بيان أن فعاليات المعسكر مستمرة على مدار 4 أيام خلال الفترة من 12 حتى 15 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المعسكر تنفذه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

ويشمل البرنامج في مدينة العريش ألعابًا رياضية وترفيهية بالتعاون مع اتحاد الألعاب الترفيهية، إضافة إلى برنامج سياحي بالمدينة وجولات حرة وزيارة مدينة الشيخ زويد.



