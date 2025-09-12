وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدًا مع شركة صينية لإنشاء مشروع متخصص في صناعة مواد التعبئة والتغليف والعلامات التجارية وخدمات طباعة الخامات الموجهة لمصانع الملابس الجاهزة ومنتجات المنسوجات، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

ويُقام المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ويوفر 160 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير 70% من إنتاجه للخارج لتلبية احتياجات مصانع المنسوجات والملابس الجاري إنشاؤها في المنطقة، ما يجعله إضافة نوعية للتجمعات الصناعية المتكاملة بالقنطرة.

شهد التوقيع ويجو وانج رئيس الشركة الصينية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأوضح جمال الدين أن الهيئة تمضي في توطين الصناعات التكاملية مثل الإكسسوارات والتعبئة والتغليف والطباعة والصباغة، بهدف إقامة تجمعات صناعية متكاملة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، بما يقلل التكاليف الإنتاجية عبر الاعتماد على منتجات وخامات وخدمات لوجستية محلية بدلًا من الاستيراد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتسق مع خطة التنمية الاقتصادية المصرية ورؤية الحكومة لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتصدير.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الطلب المتزايد على الاستثمار في منطقة القنطرة غرب يؤكد نجاح السياسات المحفزة، مشيرًا إلى أن المنطقة توفر تكاملًا فريدًا بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية يسهّل النفاذ إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

وكشف جمال الدين أن عدد المشروعات المتعاقد عليها في القنطرة غرب وصل حتى الآن إلى 40 مشروعًا في قطاعات صناعية ولوجستية متنوعة، بإجمالي استثمارات نحو 1.053 مليار دولار، وتشغل مساحة 2.47 مليون متر مربع، وتوفر قرابة 55.8 ألف فرصة عمل مباشرة.