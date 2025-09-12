الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة إعلان نيويورك حول حل الدولتين

رحبت الجامعة العربية، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك حول حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن هذا التصويت الكبير ذي دلالة كبيرة وجاء في توقيت هام لأنه يعطي مصداقية ووزنا دوليا أكبر لإعلان نيويورك، الذي تم تبنيه في شهر يوليو الماضي برعاية سعودية- فرنسية.

وأضاف رشدي أنه يعكس قوة الرأي العام الدولي المؤيد لتجسيد الدولة الفلسطينية، كما يمهد للمؤتمر الذي سيعقد في 22 من الشهر الجاري حول تنفيذ حل الدولتين، ويعد خطوة كبيرة ومحطة مهمة على طريق العمل الدبلوماسي من أجل تحويل حل الدولتين من مجرد شعار إلى واقع عملي بتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأقرت الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، إعلانا يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.