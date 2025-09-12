الإيرانية مارينا نعمت ضيفة رشا سمير في الموسم الرابع من كاتبان وكتاب

تستضيف الكاتبة والروائية الدكتورة رشا سمير، في الموسم الرابع من برنامجها "كاتبان وكتاب"، الكاتبة الإيرانية مارينا نعمت للحديث عن كتابها الشهير "سجينة طهران: قصة نجاة امرأة داخل أحد السجون الإيرانية"، وذلك في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، يوم الأحد المُقبل الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يفتح اللقاء نافذة على واحدة من أبرز التجارب الأدبية والإنسانية التي لاقت صدى واسعًا عالميًا، ويمنح الجمهور فرصة للتعرف على كواليس الكتاب وأصدائه من خلال حوار مباشر يجمع بين الثقافتين العربية والإيرانية.

في كتابها "سجينة طهران"، تكشف مارينا نعمت في هذه المذكرات المؤثرة عن قصة حياتها التي ينفطر لها القلب بينما كانت لا تزال فتاة صغيرة في إيران وقت اندلاع الثورة الإسلامية بقيادة آية الله الخميني.

ففي يناير 1982، ألقي القبض على مارينا نعمت — وكانت تبلغ السادسة عشرة من عمرها — وتعرضت للتعذيب، وصدر ضدها حكم بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم سياسية.

تتميز مذكرات مارينا نعمت بأسلوب فريد، فقد كُتبت بلغة عاطفية غنية بالجمال والرقة، ويعكس كتابها امتداد بحثها عن الخلاص العاطفي ليشمل محتجزيها، وزوجها وعائلته، والبلد الذي شهد مولدها، مانحةً الجميع أفضل هدية: الصفح.

يُشار إلى أن برنامج "كاتبان وكتاب" رسّخ منذ انطلاقه حضوره كجسر ثقافي يربط القرّاء بالمبدعين، مستعيدًا للكتاب دوره كمساحة للحوار والتأمل.

ويواصل البرنامج في موسمه الرابع استضافة كتّاب ومثقفين من أنحاء مختلفة، جامعًا بين النقاش الأدبي والتفاعل المباشر مع الجمهور عبر الفضاء الإلكتروني.