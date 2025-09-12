مدرب نيوكاسل: إيزاك ساعدنا على تحقيق الإنجازات

اعترف المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، إيدي هاو، أن علاقته بالمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك وصلت لطريق مسدود، بعدما دخل في إضراب في محاولة لفرض انتقاله إلى فريق ليفربول.

لدى سؤاله عن علاقته باللاعب الذي تعاقد معه من ريال سوسييداد، قال هاو: "استمتعت دائماً بعلاقة رائعة مع إيزاك، كنت أحب العمل معه وآمل أن يكون هو أيضا قد أحب العمل معنا".

وأضاف: "كانت العلاقة مفيدة للطرفين، ساعدناه جزئيًا على أن يصبح اللاعب الذي هو عليه اليوم، وهو بدوره ساعدنا كفريق على تحقيق بعض الإنجازات المذهلة، كان جزءاً من فريق ناجح للغاية".

وأكد: "لكن دعوني أكون أكثر وضوحًا، في اللحظة التي دخل فيها في إضراب تغيرت علاقتنا، أعتقد أن ذلك كان نقطة تحول، أصبح التواصل صعبًا منذ تلك اللحظة فصاعدًا، لن أخوض في مزيد من التفاصيل حول ذلك".

ودفع رحيل إيزاك نيوكاسل إلى إنفاق 69 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع نيك فولتيماد من شتوتجارت، و55 مليون جنيه إسترليني لضم يوان ويسا من برينتفورد، وقد يخوض الأول مباراته الأولى أمام وولفرهامبتون غدًا السبت.