وكيله: «طارق حامد لا يقصد الزمالك بما كتبه»

أكد أحمد يحيي، وكيل أعمال طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، أن ما نشره اللاعب في الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، ليس لها علاقة بالنادي الأبيض وإنه أمر شخصي خاص به

أكد أحمد يحيي، وكيل أعمال طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، أن ما نشره اللاعب في الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، ليس لها علاقة بالنادي الأبيض وإنه أمر شخصي خاص به

أكد أحمد يحيي، وكيل أعمال طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، أن ما نشره اللاعب في الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، ليس لها علاقة بالنادي الأبيض وإنه أمر شخصي خاص به