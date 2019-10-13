وكيله: «طارق حامد لا يقصد الزمالك بما كتبه»

أكد أحمد يحيي، وكيل أعمال طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، أن ما نشره اللاعب في الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، ليس لها علاقة بالنادي الأبيض وإنه أمر شخصي خاص به
وأوضح يحيى في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن اللاعب كل تركيزه في الوقت الحالي ينصب مع الفراعنة في إطار الاستعدادات للمواجهة الودية للمنتخب الوطني مع بوتسوانا.
ونشر طارق حامد رسالة عبر قصص انستجرام وكتب "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".
وقال أحمد يحيى: "ما كتبه طارق حامد ليس له أي علاقة بـ الزمالك".
وأضاف: "طارق حامد يتحدث مع إدارة الزمالك مباشرة إذا أراد أي شيء، لم يقصد الزمالك ولولا تواجده الحالي مع منتخب مصر ومنع اللاعبين من الظهور الإعلامي، لخرج وأوضح كل شيء".
وأشار "تواصلت مع طارق حامد وأكد لي إن ما كتبه لا يخص الزمالك بل أمور شخصية له".
ويمتد طارق حامد صاحب الـ 30 عاما عقده مع الزمالك حتى 2021.