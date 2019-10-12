إعصار «هاجيبس» يقترب من ساحل وسط اليابان وتعليق خدمات القطارات والطيران في طوكيو



ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن إعصار هاجيبس، الذي قد تصاحبه كميات من الأمطار لم تشهدها اليابان منذ إعصار عام 1958 المميت، من المتوقع أن يصل إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادئ وسط اليابان أو شرقها مساء السبت، محدثا أضرارا بمحافظة تشيبا، مهددا باجتياح طوكيو ومناطق أخرى شرق البلاد.

وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إلى أن السلطات أعلنت حالة الاستنفار القصوى وتعليق معظم خدمات القطارات والطيران في العاصمة.

وقالت حكومة محافظة تشيبا إن عاصفة ضربت جزءًا من مدينة إيتشيهارا وأدت إلى تدمير منزل وألحقت أضرارا بما لا يقل عن تسعة منازل أخرى، وقال مسؤولون محليون إن رجلا في الخمسينيات من عمره عثر عليه ميتا بعد أن انقلبت سيارته كما أصيب خمسة أشخاص.

وأصدرت محافظات وسط اليابان تحذيرات لإخلاء العديد من بلدياتها، كما دعت حكومة محافظة طوكيو السكان في ضواحيها الغربية تحديدا بإخلاء منازلهم.

وذكرت وزارة النقل اليابانية أنه لن يسمح برحلات المغادرة أو الوصول في مطار هانيدا في طوكيو بعد الساعة الثانية ظهرا، كما ألغيت معظم الرحلات في مطار ناريتا شرق العاصمة.

وأعلنت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية أنها أوقفت تدريجيا حركة القطارات في منطقة العاصمة طوكيو اعتبارا من صباح السبت وتوقفت تماما نحو الساعة الواحدة بعد الظهر "بتوقيت طوكيو".



