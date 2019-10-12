وفاة الرئيسة السابقة للأكاديمية السويدية سارة دانيوس عن 57 عاما

توفيت سارة دانيوس، الرئيسة السابقة للأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل للآداب، عن عمر ناهز 57 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلنت الأكاديمية والعائلة اليوم السبت.

وجرى انتخاب دانيوس في عام 2013 كأحد أعضاء الأكاديمية السويدية وبعد ذلك بعامين أصبحت أول امرأة تترأس الأكاديمية منذ عام 1786.

وقالت الأكاديمية السويدية: "كل شيء فعلته اتصف بقدر فريد من القوة والبريق ".

وكانت دانيوس استقالت من منصبها كسكرتيرة دائمة بالأكاديمية في أبريل 2018، على خلفية فضحية اعتداء جنسي ومزاعم حدوث انتهاكات لقواعد تضارب المصالح والتي أدت إلى حدوث خلاف عميق بين أعضاء الأكاديمية.

وتتولى السكرتيرة الدائمة للأكاديمية مهام المتحدثة الرسمية إلى جانب مهام الإعلان عن اختيار الفائز بجائزة نوبل للآداب.

وكانت أخر مرة شاركت فيها دانيوس كسكرتيرة دائمة في عام 2017، وذلك حينما اختارت الأكاديمية المؤلف البريطاني كازو إيشيجورو لنيل جائزة نوبل في الآداب.

كما أعلنت دانيوس عن منح جائزة نوبل في الآداب في عام 2015 للصحفية الاستقصائية البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، وجائزة نوبل في الآداب في عام 2016 للمغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان - في اختيار احتل عناوين الصحف.