قطر والصومال تتحفظان على البيان الختامي للوزراء العرب

أبدت كل من قطر والصومال، اليوم السبت، تحفظهما على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، بشأن العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن -الأربعاء الماضي- بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.

وأدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.