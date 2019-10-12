الأرصاد السعودية: تفعيل خطة مكافحة التلوث لمواجهة تسرُّب نفطي لناقلة إيرانية بالبحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم السبت، أنها فعلت الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، بالتعاون مع الجهات المختصة لمكافحة التلوث لمواجهة تسرُّب نفطي لناقلة إيرانية بالبحر الأحمر.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في بيان لها مساء اليوم السبت، إنها فعَلت الخطة الوطنية لمكافحة التلوث؛ إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة أنها "تقوم بعملية تقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئيًا".

وتعرّضت ناقلة نفط إيرانية لحريق، أمس الجمعة، وقالت المعلومات إن الناقلة تابعة للشركة الإيرانية للنفط.

ونفت المملكة العربية السعودية، اليوم، أي مزاعم بشأن ضلوعها في هجوم صاروخي على ناقلة نفط إيرانية تعرضت له أمس الجمعة في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة، مؤكدة " التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك".

من جانبها، أعلنت السلطات الإيرانية عن حدوث انفجار على متن ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة جدة السعودية، أمس الجمعة.

وأضاف تقرير الوكالة الإيرانية الرسمية: "تفيد الانباء الواردة، أن الخزانين الرئيسيين لهذه السفينة تعرضا إلى أضرار جراء حادث التفجير مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر".