إصابات كورونا في لبنان تتخطى الـ54 ألفا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، في لبنان اليوم الاثنين، إلى 54624 حالة بعد تسجيل 1056 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 466.



وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 1046 من بين المقيمين و10 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 54624 منذ 21 فبراير الماضي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 466 منذ 21 فبراير الماضي.



وبلغ عدد الحالات الحرجة 185 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 23941.