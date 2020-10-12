مصرع وإصابة 11 شخصا بينهم 4 أطفال في أبو قرقاص المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، بأبو قرقاص في المنيا، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، أسفر عن مصرع شخص وأصيب 10 آخرين بينهم 4 أطفال، وذلك بالقرب من مدخل قرية بني حسن الشروق.



كان محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أمام الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، ووقوع ضحايا.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع (محمد رجب - 28 سنة)، فيما أصيبت زوجته (منى حسن - 26 سنة)، وأطفالهم (عمر - 10 سنوات)، و(ملك - 7 سنوات)، و(ياسين - 4 سنوات)، كما أصيب (علي فاروق - 29 سنة)، وابنه (فاروق - 3 سنوات)، و(ثروت عزام - 70 سنة)، و(طارق منتصر - 35 سنة)، و(شقيقه - 20 سنة)، و(هاني نبيل - 29 سنة)، وجميعهم باشتباه ارتجاج بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمون بقرية دلجا بدير مواس وأبو قرقاص.



نقلت جثة المتوفي والمصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.