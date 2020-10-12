إصابات كورونا في العراق تتجاوز الـ405 آلاف

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 3107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 405 آلاف و437 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، إلى تسجيل 60 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9912.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3893 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 340 ألفًا و50.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.