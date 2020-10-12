 إصابات كورونا في العراق تتجاوز الـ405 آلاف - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2020 3:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

إصابات كورونا في العراق تتجاوز الـ405 آلاف

هديل هلال
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:36 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:36 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 3107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 405 آلاف و437 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، إلى تسجيل 60 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9912.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3893 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 340 ألفًا و50.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك