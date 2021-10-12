حبس 3 متهمين بقتل فتاة وألقوا جثتها في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس 3 أشخاص بينهم متهمان بقتل فتاة، بدون عمل، ولها معلومات جنائية مُسجلة، مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث معاونة المتهمين الأول والثاني في إخفاء الجثة.

وتلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي حول العثور على جثة مجهولة لفتاة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع العثور على الجثة، وتتبع تحركات وخط سير المتهمين، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها، وأن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أفاد أحدهما بارتباطه بعلاقة بالمجني عليها، حيث تقابلا معها، وقاما باصطحابها لشقة الآخر، وأثناء تواجدهم داخل الشقة حدث بينهم خلافا، فقام أحدهما بالتعدي عليها بالضرب مما أدى إلى وفاتها.

وعقب ذلك قاما باستدعاء صديقهما، سائق مركبة "توكتوك" مقيم في نطاق دائرة القسم، واستعانا به في نقل الجثة، وإلقائها في مكان العثور عليها، ولاذوا بالهرب، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، وأضافا بتخلصهما من الأدوات المستخدمة في الواقعة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.