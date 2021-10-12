أمريكا تجدد التزامها بالشراكة مع غينيا الاستوائية في مكافحة كورونا والاتجار بالبشر

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جددت الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع غينيا الاستوائية في مكافحة كوفيد-19، والاتجار بالبشر وتعزيز الأمن البحري والنمو الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بمناسبة احتفال غينيا الأستوائية بيوم الاستقلال- إن واشنطن تقدر علاقتها مع غينيا الاستوائية، وتؤكد التزامها بدعمها في التعافي من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم جهود الدولة الإفريقية؛ لتحسين الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الروابط الاقتصادية.