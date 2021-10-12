 أمريكا تجدد التزامها بالشراكة مع غينيا الاستوائية في مكافحة كورونا والاتجار بالبشر - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

أمريكا تجدد التزامها بالشراكة مع غينيا الاستوائية في مكافحة كورونا والاتجار بالبشر

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 9:59 ص

جددت الولايات المتحدة التزامها بالشراكة مع غينيا الاستوائية في مكافحة كوفيد-19، والاتجار بالبشر وتعزيز الأمن البحري والنمو الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بمناسبة احتفال غينيا الأستوائية بيوم الاستقلال- إن واشنطن تقدر علاقتها مع غينيا الاستوائية، وتؤكد التزامها بدعمها في التعافي من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم جهود الدولة الإفريقية؛ لتحسين الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الروابط الاقتصادية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك