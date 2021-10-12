رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد كليتي الطب البيطري والزراعة

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، كليتي الطب البيطري والزراعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10؛ لتهنئة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2021-2022.



وقال طنطاوي إن جولته الميدانية تأتي انطلاقا من حرصه على التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والزراعة؛ للتعرف على المعوقات التي تواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والاطمئنان على سير العملية التعليمة وانتظامها مع بداية العام الجامعي الجديد.



وأشاد بانطلاقة قوية ومنظمة للعام الدراسي، وتواجد أعضاء هيئة التدريس وارتفاع نسب الحضور بين الطلاب، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بارتداء الكمامة داخل المدرجات والقاعات؛ للوقاية مع أهمية التعقيم والتطهير المستمر للمدرجات والقاعات للحفاظ على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الجولة، حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الطلاب بشكل متواصل ودائم سواء داخل كليات الجامعة أو داخل مباني المدينة الجامعية، داعيا الطلاب إلى المشاركة بقوة وفاعلية في مختلف الأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أو بفروعها بمختلف الكليات.



وأوضح حرباوي أن جولته اليوم مع رئيس الجامعة شملت كليتي الطب البيطري والزراعة ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمبنى القياس والتقويم بالجامعة، بالإضافة إلى لقاء مع عميدي كليتي الطب البيطري والزراعة ووكلائها؛ للتعرف على طلبات واقتراحات أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالعملية التعليمية.