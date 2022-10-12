كروس يثني على أداء شاختار بعد التعادل مع ريال مدريد

أثنى توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني على أداء شاختار دونيتسك الأوكراني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل 1 / 1 ضمن الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الفريق الأوكراني قريبا من تحقيق انتصار ثمين أمام أبطال أوروبا لكن أنتونيو روديجر خطف هدف التعادل لريال مدريد في الثواني الأخيرة من المباراة، ليحسم الفريق الملكي تأهله إلى دور الستة عشر بالبطولة.

وجاء العرض المبهر لفريق شاختار عقب الأيام الأكثر صعوبة لأوكرانيا، حيث استأنفت روسيا هجماتها الصاروخية على مختلف أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، وذلك في تطور جديد لأزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبدى توني كروس إعجابه بروح الفريق الأوكرانيا وأثنى عليه في ظل الجهود التي يقدمها هذا الموسم، والذي يشهد إقامة مبارياته في وارسو.

وقال كروس في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس سبورتس" :"بشكل عام، كانت الأمور صعبة للغاية خلال آخر شهرين فيما يتعلق بلعب كرة القدم"، وذلك بالنسبة للفريق الأوكراني.

وأضاف :"لهذا نرفع لهم القبعة. نظرا للطريقة التي لعبوا وكافحوا بها واستطاعوا التركيز على شيء أقل أهمية وهو كرة القدم، الكثير من التقدير لذلك."

وتابع :"نحن هنا لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، ولكننا نعرف ما حدث، وهو يؤثر على الجميع، وبالطبع يؤثر على لاعبي أوكرانيا بشكل أكبر."

وتابع :"لكنني أعتقد أنه أمر جيد بالنسبة لهم أن يخوضوا المنافسات، ويتناسوا ما حدث شيئا ما بلعب كرة القدم، والاستمتاع بها، وأعتقد أن هذا ما فعلوه، وقد قدموا مباراة رائعة."