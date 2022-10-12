إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة 10 حالات تعدي على أملاك الدولة، تابعين لولاية جسور النيل بمركز فارسكور، بمساحة ٢٩٥متر مربع، وذلك ضمن أعمال الموجة ال٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية في مرحلتها الثالثة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة ٣٠حالة تعدي منذ انطلاق تلك المرحلة في مطلع هذا الأسبوع، بمساحة اجمالية ٤٢٤٢متر مربع، مؤكدة أنه يتم العمل وفقاً لخطة محددة للتصدي لكافة التعديات والمخالفات، واسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.