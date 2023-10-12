كييف تعلن إلحاق ضرر بالسفينة الروسية بافيل ديرجافين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت البحرية الأوكرانية، اليوم الخميس، إنها دمرت سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

وأكد الناطق باسم البحرية الكابتن دميترو بليتشينشوك الضرر الذي لحق بالسفينة "بافيل ديرجافين"، وذلك في مقابلة مع إذاعة أوروبا الحرة.

ولم يذكر تفاصيل بشأن مدى الضرر.

والليلة السابقة، زعمت العديد من القنوات عبر تطبيق تليجرام –بما في ذلك الإدارة العسكرية بمدينة أوديسا الساحلية- أن السفينة الحربية اصطدمت بلغم بحري روسي في المياه قبالة سيفاستوبول.

ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وتعد السفينة "بافيل ديرجافين" واحدة من بين 4 حراقات تستخدم كسفن دورية ثقيلة من جانب أسطول البحر الأسود الروسي.

ويمكن لتلك السفن الحربية أن تستخدم أيضا لإطلاق صواريخ كروز التي تقصف بها روسيا بانتظام أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل نحو عشرين شهرا.

وفي سبتمبر، أعلنت كييف، أن أوكرانيا هاجمت سفينة أخرى من تلك السفن، وهي سيرجي كوتوف، وألحقت بها أضرارا جسيمة.

ولم تعلق موسكو على الضرر المزعوم الذي لحق بالسفينة بافيل ديرجافين.