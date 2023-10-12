وزير الخارجية الإيراني يزور العراق لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بزيارة بغداد في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن زيارة وزير الخارجية الإيراني تأتي لمقابلة مسؤولين عراقيين.

وسوف تركز الرحلة على التطورات الأخيرة في فلسطين، وعلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان أمیر عبداللهیان قال أمس "إن ما یحدث في الأراضی الفلسطینیة هو نتیجة الظلم الذي یتعرض له الشعب الفلسطیني المظلوم من قبل الكیان الصهیوني وحكومة نتنیاهو المتطرفة والإجرامیة في الأشهر الأخیرة".

وأشار إلى الحصار الإنسانی المفروض على غزة وقطع إمدادات المیاه والكهرباء والدواء والغذاء عن هذه المنطقة، ودعا إلى تحرك فوري من قبل الدول الإسلامیة لمساعدة الشعب الفلسطیني في غزة.

وأكد أن الهلال الأحمر للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على استعداد لتقدیم المساعدات الإنسانیة اللازمة من میاه وغذاء ودواء.