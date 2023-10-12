الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين

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نظمت وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية زيارات لـ3 مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وإهدائهم عصا بيضاء، وإهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل".

كما نظم احتفالية لـ50 من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم" وذلك بمقر نادى الشرطة بالمعادى، حيث تم استقبالهم والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (هدايا عينية).

وفى ذات السياق.. قامت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة وإقامة احتفاليات لهم بمقار أندية الشرطة بكافة مديريات الأمن فى إطار تقديم الدعم والمساندة المعنوية لهم ومشاركتهم احتفالهم بتلك المناسبة وتم إهدائهم هدايا عينية.

وفى ضوء تلك المناسبة استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارات لعدد من وفود مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، جمعية المكفوفين المصرية- المركز النموذجى للمكفوفين) بمقر القطاع وإهدائهم 30 عصا بيضاء على هامش الاحتفال بالمناسبة، و62 نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل" ، وذلك فى إطار تدعيم جسور الثقة بين جهاز الشرطة والأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوفير سُبل الإتاحة المُمكنة لهم.

كما شملت تلك الزيارات استعراض الجهود والخدمات التى تحرص الوزارة على تقديمها لذوى الإعاقة البصرية عبر إدارتها وقطاعاتها المختلفة وسبل تسهيل وتيسير جميع الإجراءات لهم، بالإضافة إلى تحديث وطباعة "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية" يشمل كل دليل نسخة مقروءة وآخرى بطريقة "برايل".

وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية اعتبارا من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.