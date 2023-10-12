أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إلى 1448 شهيدًا وأكثر من 6868 جريحًا.

وقالت الصحة الفلسطينية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 1417 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 6268.

وأشارت إلى تسجيل 31 شهيدًا في الضفة الغربية، وما يزيد عن 600 جريح، لافتة إلى وصول نحو 190 إلى المستشفيات.

ونوهت أن عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، أسفر عن استشهاد 447 طفلًا و248 امرأة، إضافة إلى 10 شهداء من الكوادر العاملة في القطاع الصحي.