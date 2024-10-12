أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 23 قرية في جنوب لبنان، السبت، بإخلاء منازلهم إلى مناطق شمالي نهر الأولي الذي يتدفق من سهل البقاع في الغرب إلى البحر المتوسط، فيما تزايد نزوح اللبنانيين من الجنوب، وسط تقديرات تفيد بأن الهجمات الإسرائيلية أجبرت ما يقرب من 1.2 مليون شخص على النزوح منذ 23 سبتمبر.

وشمل الأمر الذي صدر عبر بيان عسكري، قرى في جنوب لبنان، وكانت أهدافاً لهجمات إسرائيلية في الآونة الأخيرة، والكثير من هذه القرى بالفعل شبه خاوية.

وأشارت شبكة سي إن أن الأمريكية إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية موجهة للقرى في نطاق 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان تلك القرى، الابتعاد لنحو 50 كيلومتراً إضافية.

ووسع نطاق أمر الإخلاء الأخير نطاق الإخلاءات ليشمل 136 قرية لبنانية تقريباً، وبعمق يصل إلى 60 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيلي، بحسب موقع الشرق الاخباري.