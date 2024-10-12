6 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منطقة حي الزهور شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مسيرة مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 مواطنا، وإصابة 98,336آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.