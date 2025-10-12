الصين تتعهد بالتصدي لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

أكدت الصين اليوم الأحد، إلى أنها لن تتراجع في مواجهة تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، ودعت الولايات المتحدة إلى حل الخلافات عبر الحوار بدلا من التهديدات.

ورد ترامب باتباع نهج أقل تصادمية دون التراجع عن مطالبه، بينما بدا أن نائبه يحذر بكين من الرد بشكل عدواني.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "موقف الصين ثابت. نحن لا نرغب في حرب تجارية، لكننا لا نخشاها".

وكان هذا أول تعليق رسمي من الصين على تهديد ترامب بزيادة الضرائب على الواردات الصينية بحلول الأول من نوفمبر، ردا على القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة، والتي تعد ضرورية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والعسكرية.

وبعد ساعات، استخدم ترامب منصته "تروث سوشال" لتوجيه رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج.

وكتب الرئيس الجمهوري: "لا تقلق بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام! الرئيس شي المحترم مر بلحظة صعبة. هو لا يريد ركودا لبلاده، وأنا كذلك. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إيذاءها"

وقد يكون ترامب قد وضع في اعتباره الأسواق المالية الأمريكية عشية بداية أسبوع العمل الجديد.

ومن المقرر أن تفتح سوق الأسهم يوم الإثنين، بينما ستغلق أسواق السندات بمناسبة عطلة يوم كولومبوس. وكان مؤشر إس أند بي 500 للأسهم قد تراجع بنسبة 7ر2% يوم الجمعة، في أسوأ يوم له منذ نحو ستة أشهر، عقب تهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية.