مصادر مطلعة لقناة الشرق: المفاوضات مستمرة بشأن القائمة النهائية لأسماء الأسرى الفلسطينيين

أفادت مصادر مطلعة لقناة «الشرق» الإخبارية، بأن المفاوضات مستمرة لاستكمال ترتيبات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وقالت المصادر إن المفاوضات تتواصل بشأن القائمة النهائية لأسماء الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسبما أوردته القناة في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

وأوضحت أن «حماس تصر على أن تشمل القائمة النهائية لأسماء الأسرى الفلسطينيين القادة السبعة الكبار».

وذكرت أن «الوسطاء يبذلون أقصى جهد لتجاوز النقاط الخلافية والوصول للقائمة النهائية لأسماء الأسرى».

وأمس السبت، كشفت مصادر إسرائيلية لموقع «والا» عن تفاصيل جديدة تتعلق بالكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المبرمة مؤخرا مع حركة حماس، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب المصادر المطلعة التي نقل عنها الموقع، فإن القائمة النهائية تتضمن 195 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، منهم 60 فقط ينتمون لحركة حماس، في حين ينتمي الباقون لفصائل وتنظيمات فلسطينية أخرى.

من جانبها، ذكرت «يديعوت أحرونوت» أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت بنقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة إلى مرافق الإفراج الخاصة، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن قوات من وحدة «نحشون» الأمنية بدأت بنقل الأسرى الأمنيين المشمولين بالاتفاق من سجون مختلفة إلى سجني «كتسيعوت» و«عوفر»، حيث سيتم توزيعهم حسب وجهة الإفراج.

وتم نقل الأسرى المقرر ترحيلهم إلى غزة أو إلى الخارج عبر معبر رفح إلى سجن كتسيعوت الواقع في صحراء النقب (جنوب غرب مدينة بئر السبع)، فيما نُقل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية المحتلة إلى سجن عوفر غرب مدينة رام الله، استعدادا لتسليمهم عبر جهات فلسطينية ودولية.

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، تشمل الصفقة إطلاق سراح ما يقارب 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، إلى جانب 1700 معتقل من غزة تم احتجازهم عقب بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وفي المقابل، تنص الوثيقة الرسمية للاتفاق -والتي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية (كان)- على أن تفرج حركة حماس عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين تحتجزهم، وعددهم 20 شخصا على الأقل، خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار.