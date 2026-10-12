قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن العدوى الفيروسية في فصل الخريف أسوأ من الشتاء.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا حاليًا استعدادًا لموسم الشتاء، والذي يتوقع أن يكون شديد البرودة نتيجة للتقلبات الجوية، ما يؤدي لإنفلونزا أكثر عنفًا.

وأوضح الجرعات الملائمة من لقاح الإنفلونزا لمختلف الفئات العمرية، وهي جرعة واحدة للكبار، والأطفال فوق 9 أعوام، والأطفال المعتادين على تلقي اللقاح سنويًا.

وتابع أن الأطفال بين 6 أشهر و9 سنوات يحصلون على جرعتين أحدهما الآن، والأخرى تنشيطية بعد شهر، إذا كان يتلقاها للمرة الأولى.

ونصح مرضى حساسية الصدر، والأمراض المزمنة، والسكري بتلقي لقاح الإنفلونزا، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات عند الإصابة بالإنفلونزا.