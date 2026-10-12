الأرصاد: زيادة فرص وكميات الأمطار على السواحل وشمال البلاد بدءا من الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال فصل الخريف تغيرات جوية يومية، مشيرة إلى أن بعض المحافظات شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية أمطارًا مؤثرة متفاوتة الشدة.

وأضافت "غانم" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأحد، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم الاثنين، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على منطقة خليج العقبة ومناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى أقصى جنوب الصعيد.

وحذرت من احتمالية تشكل السيول في بعض هذه المناطق نتيجة طبيعتها الجبلية، موضحة أن فرص سقوط الأمطار على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري تظل في معدلاتها المعتادة، مع ضعف فرص امتدادها إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

وتابعت أنه وفقًا للتوقعات، ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، ما يساعد على زيادة فرص سقوط الأمطار وكمياتها على المناطق الساحلية ومحافظات شمال البلاد، مع احتمالية امتدادها إلى بعض المناطق الداخلية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، قالت إن العظمى في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 29 و30 درجة مئوية اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، وترتفع قليلًا يوم الأربعاء، قبل أن تعاود الانخفاض أيام الخميس والجمعة والسبت، لتسجل نحو 28 درجة مئوية بالتزامن مع تأثير المنخفض الجوي.