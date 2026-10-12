الأطباء: مشروع تعديل لائحة آداب المهنة لا يستهدف منع الظهور الإعلامي

قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، والمقرر الإعلامي، إن مشروع تعديل لائحة آداب المهنة لتنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، لا يستهدف منعهم من الظهور عبر هذه الوسائل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المشروع يستهدف تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء والحد من وإيقاف الفوضى الحالية دون فرض قيود عليهم أو اشتراط الحصول على تصاريح للظهور.

وذكر أن الهدف هو ضمان ظهور الأطباء عبر مختلف الوسائل بصورة تعكس الثقافة المصرية، ولا تنتقص من مهنة الطب، وتليق بقدر الطبيب.

وأضاف: «مينفعش إن إحنا نبقى دولة بالعراقة دي وعندنا أطباء على مستوى عالي عالميًا، ودي الصورة اللي بتنعكس سواء داخليًا أو خارجيًا لشكل الأطباء المصريين»



وسبق أن قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن تعديل لائحة آداب المهنة فيما يتعلق بتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء سيُناقش خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة، المقرر عقده في 23 أكتوبر الجاري، بهدف وضع ضوابط واضحة تضمن تقديم محتوى طبي مهني ودقيق.

وأوضح الشيخ أن إعداد مشروع التعديل سبقه عقد جلسات نقاش مع متخصصين، إلى جانب التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الصحة والسكان والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوضع ضوابط متوازنة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء.

وأشار إلى أن الضوابط المقترحة تلزم الطبيب، عند ظهوره في وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، بالالتزام بقواعد وآداب المهنة، والتعريف بشخصه وصفته المهنية وتخصصه المسجل لدى النقابة، فضلًا عن تقديم معلومات طبية دقيقة تستند إلى أسس علمية معتمدة محليًا أو دوليًا.

وأضاف أن التعديل يستهدف تنظيم ظهور الأطباء عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، في ظل التوسع في تداول المحتوى الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.