تصوير فيلم روائي عن أسطورة الموسيقى الألمانية بيتهوفن بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاده

تخليدا لذكرى الموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن، سوف يسبر فيلم روائي أغوار شخصية هذه الأسطورة الموسيقية ويجسدها في مختلف المراحل العمرية، عندما كان معجزة موسيقية صغيرة، مرورا بكونه شابا متمردا، وحتى صار رجلا يافعا أصمّا ووحيدا.

وذكرت وكالة "بي أر" الألمانية للعلاقات العامة اليوم الثلاثاء أنه من المقرر عرض فيلم "لويس فان بيتهوفن" للمرة الأولى في ألمانيا العام القادم احتفالا بمرور 250 عاما على ذكرى ميلاد الموسيقار الألماني الشهير.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم تصوير الفيلم حاليا في ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا والتشيك.

وإلى جانب عازف البيانو الألماني كولين بوتس، سوف يجسد أيضا الممثل الألماني الشاب أنزلم برزجوت والممثل المسرحي النمساوي توبياس مورتي حياة الأسطورة الموسيقية الشهيرة في مراحلها العمرية المختلفة.