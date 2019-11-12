تسيتسيباس يسقط مدفيديف في مباراته الأولى ببطولة الماسترز للتنس

حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسًا عالميًا فوزه الأول في مسيرته على الروسي دانييل مدفيديف بنتيجة 7-6 و6-4، الإثنين، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات مجموعة «أندريه أجاسي» في بطولة الماسترز الختامية لموسم محترفي التنس.

وهو الفوز الأوّل لتسيتسيباس ابن الـ 21 عاما على مدفيديف، الرابع عالميًا، بعدما خسر أمامه في خمس مواجهات سابقة.

وحسم اليوناني المجموعة الأولى في الشوط الفاصل «تاي بريك»، فيما تبادل اللاعبان الفوز بإرسالهما في المجموعة الثانية، قبل أن ينجح تسيتسيباس في الشوط التاسع بكسر إرسال مدفيديف صاحب الـ 23 عامًا بعد ثلاث محاولات فاشلة، ليتبعها بإرسال ناجح وينهي المجموعة والمباراة لصالحه.

ويشتهر اللاعبان بعلاقتهما الفاترة بعدما وصل التوتر بينهما إلى ذروته عندما وصف تسيتسيباس أخيرًا طريقة لعب مدفيديف بالـ «مملة»، بعد فوز الأخير عليه في دورة شنجهاي الصينية.

وعلق تسيتسيباس على فوزه بالقول: «لقد كان أحد أصعب وأهم الانتصارات في مسيرتي حتى الآن، منحت نفسي دفعة كبيرة، وحافظت على إيماني بالفوز وبنفسي، وهذه المباراة كانت من الأصعب».

ونوه تسيتسيباس بالدعم الجماهيري الذي حصل عليه، وقال: «هناك أعلام يونانية في كل أرجاء الملعب، وبدأ الأمر وكأني ألعب في أثينا».

ويلعب لاحقا اليوم ضمن المجموعة ذاتها الإسباني رافاييل نادال المصنف أول عالميا مع الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب السابع.