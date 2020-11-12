بيلوسي وشومر يطالبان الجمهوريين بقبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه يتعين على الجمهوريين القبول بنتائج الانتخابات والعمل على تقديم مساعدات إغاثة من تداعيات فيروس كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلوسي قولها في مؤتمر صحفي إنه يتعين على الجمهوريين التوقف عن أساليب المراوغة والبدء في العمل في مجال الصحة والمسائل الاقتصادية.



صرح شومر للصحفيين بأن حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الفيروس التي أقرها مجلس النواب يجب أن تكون نقطة البداية للمفاوضات.



وأضاف شومر أيضا أن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ متمسك بمشروع قانونه الهزيل، وهو لا يمثل نقطة بداية.



من جانبه، قال ماكونيل إن الكونجرس يعجز عن اتخاذ قرار بشأن حجم حزمة الإغاثة حتى الآن.