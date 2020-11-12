 بيلوسي وشومر يطالبان الجمهوريين بقبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2020 11:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

بيلوسي وشومر يطالبان الجمهوريين بقبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الانتخابات الامريكية - ارشيفية
الانتخابات الامريكية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 10:49 م
قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه يتعين على الجمهوريين القبول بنتائج الانتخابات والعمل على تقديم مساعدات إغاثة من تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلوسي قولها في مؤتمر صحفي إنه يتعين على الجمهوريين التوقف عن أساليب المراوغة والبدء في العمل في مجال الصحة والمسائل الاقتصادية.

صرح شومر للصحفيين بأن حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الفيروس التي أقرها مجلس النواب يجب أن تكون نقطة البداية للمفاوضات.

وأضاف شومر أيضا أن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ متمسك بمشروع قانونه الهزيل، وهو لا يمثل نقطة بداية.

من جانبه، قال ماكونيل إن الكونجرس يعجز عن اتخاذ قرار بشأن حجم حزمة الإغاثة حتى الآن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك