محافظ مطروح يستعرض فرص التعاون التنموية مع البنك الزراعي المصري

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، ورئيس الجمعية المركزية بمطروح، وممثلي البنك بالقاهرة ومطروح.



وعقد محافظ مطروح اجتماعا لاستعراض الفرص والإمكانيات التي يمكن من خلالها تعاون البنك الزراعي المصري مع جهود التنمية بالمحافظة، بما يتواكب مع اهتمام الدولة بتنمية مطروح والساحل الشمالي، ودور البنك في تحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة خاصة توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.



وناقش محافظ مطروح فتح أفرع جديدة تتناسب مع مساحة وعدد سكان المحافظة خاصة بسيوة، بالإضافة إلى تطوير فرعي مرسى مطروح والحمام، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يلائم طبيعة المحافظة ومراعاة الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، خاصة في المجالات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، كتقديم قروض ميسرة لمشروعات الصناعات الزراعية كتصنيع الألبان وتربية الماعز والأغنام إنشاء الآبار.



كما ناقش محافظ مطروح تنمية الثروة الداجنة وتحديث أنظمتها من مفتوحة إلى مغلقة، ومساعدة رجال الأعمال فى أي نشاط صناعي يخدم المحافظة، كذلك المساهمة في تطوير الأسواق والقضاء على الأسواق العشوائية بما ييسر قروض تمويل الباعة في الإيجار أو السلع وتمويل مبادرة باب رزق لتمويل مشروعات منزلية خاصة لربات البيوت والأسر الأكثر احتياجا من خلال تمويل من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمشروعات منزلية تدر دخلا اقتصاديًا.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لمبادرة البنك الزراعي المصري في المشاركة المجتمعية والخدمات البنكية المقدمة للتيسير على المواطنين مع أهمية نشر تلك التيسيرات للمواطنين.