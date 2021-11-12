 أحمد سعداوي أحدث المنضمين لمسلسل «عنبر 6» مع صبا مبارك وسلاف فواخرجي - بوابة الشروق
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أحمد سعداوي أحدث المنضمين لمسلسل «عنبر 6» مع صبا مبارك وسلاف فواخرجي


نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 4:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 4:25 ص

تعاقد الممثل أحمد سعداوي على الاشتراك في مسلسل «عنبر 6»، وهو العمل الذي يتم تصويره في لبنان، وينتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وانتهى صناع مسلسل عنبر 6 من سيناريو العمل، من تأليف هاني سرحان الذى يقود ورشة كتابة تتكون من سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، ويعد العمل معالجة درامية لــ هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب ويتولى المخرج علي العلي إخراج المسلسل الذي يتم تصويره فى لبنان.

وعمل صناع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون.

"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم.

 

 

 

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