بلومبرج: بوتين يحشد قواته لإبلاغ الناتو بالبقاء خارج أوكرانيا

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه رسالة للولايات المتحدة وحلفاؤها، مفادها أن موسكو لن تتسامح مع التوسع الزاحف من خلال قواتهم المسلحة في أوكرانيا.



وقالت بلومبرج إن هذا هو ما قاله بوتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولون غربيون آخرون اتصلوا به في الأيام الأخيرة لتحذيره مما يقولون إنه حشد جديد للدبابات والقوات بالقرب من حدود بلاده مع جارته، الأمر الذي أثار قلق واشنطن وبعض عواصم أخرى، من أن الرئيس الروسي قد يكون في مرحلة التخطيط لتكرار غزو عام 2014.



وفي موسكو، قال كبار المسؤولين وغيرهم من المقربين من

القيادة الروسية، إن الكرملين يهدف إلى توضيح أن أي تحركات غربية أخرى لتوفير الأسلحة، أو توسيع المرافق العسكرية في أوكرانيا سوف تتجاوز الخط الأحمر لروسيا.



وقال بوتين الشهر الماضي إن :" العضوية الرسمية في حلف شمال الأطلسي قد لا تحدث أبدا، ولكن التوسع العسكري

على الأراضي جارٍ بالفعل، وهذا حقا يشكل تهديدا للاتحاد الروسي".



كانت روسيا نفت صحة المزاعم بشأن تخطيطها لغزو أوكرانيا، مشددة على أنها لا تشكل خطرا على أحد لكنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها.



وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، على خبر نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، ومفاده أن الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من خطط روسية لغزو أوكرانيا.



وقال بيسكوف: "مثل هذه العناوين ليست سوى تصعيد باطل وغير مبرر من حدة التوترات، ولا تشكل روسيا خطرا على أحد".



وأضاف : "هذا ليس أول تقرير وأول بيان تبدي فيه الولايات المتحدة قلقها إزاء تحركات قواتنا المسلحة داخل الأراضي الروسية، وأكدنا مرارا، ردا على ذلك، أنه يجب ألا تستدعي تنقلات قواتنا المسلحة داخل أراضينا قلقا لدى أحد"، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية على موقعها الإلكتروني.



وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا تتطور بطريقة خاصة بها وتتخذ عند الضرورة الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها، في حال رصدها تحركات استفزازية من قبل خصومها قربها.



وأوضح أنه يقصد بالخصوم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى أنها تمارس أنشطة مكثفة على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.



وأكد المتحدث تكثيف "الأعمال الاستفزازية" هذه، لافتا إلى ممارسة الحلف أنشطة استطلاع جوية فوق البحر الأسود، وقال إنه ليس بإمكان موسكو تجاهل ذلك بل ينبغي لها توخي الحيطة.



كانت توترات مماثلة اندلعت في الربيع عندما اتهمت الولايات المتحدة والناتو روسيا بحشد نحو 100 ألف من قواتها، ودبابات وطائرات حربية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وخفت حدة الأزمة بعد اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وعرضه عقد القمة، التي تمت بينهما بالفعل في حزيران/يونيو الماضي.