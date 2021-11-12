 متحدث الأمم المتحدة: السلطات الإثيوبية لا تزال تحتجز 9 من موظفينا - بوابة الشروق
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متحدث الأمم المتحدة: السلطات الإثيوبية لا تزال تحتجز 9 من موظفينا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:49 ص

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن السلطات الإثيوبية لا تزال تحتجز 9 من موظفي الأمم المتحدة وتوقف أكثر من 70 من سائقي الشاحنات.

وقال دوجاريك، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة - "لا تغيير في الأعداد، قيل لي قبل وقت قصير أن 9 أفراد على الأقل لا يزالون قيد الاحتجاز، ولا تغيير في توقيف أكثر من 70 من سائقي الشاحنات".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، مواصلة الانخراط بشكل نشط مع الحكومة الإثيوبية في محاولة للتراجع عن هذا الوضع، مضيفا "أننا نريد أن نرى زملاءنا وقد أفرج عنهم، ونريد أن نرى المتعاقدين الذين وظفتهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أحرارا في أقرب وقت ممكن".

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