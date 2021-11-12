استرداد 21 فدان أراضي زراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 في قنا

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت فى إزالة 152 حالة تعدى بعد مرور أسبوع على إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .

وأوضح محافظ قنا، أن التعديات التى تمت إزالتها شملت 117 حالة تعدى بالمبانى ،أسفرت عن إسترداد مساحة 18ألف و 771 م ، و 35 حالة تعدى بالزراعة أسفرت عن إسترداد مساحة 21 فدانا و20 قيراطا، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لإستعادة أراضى الدولة وإسترداد حق الشعب .

وأضاف الداودى، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ، وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

وشدد على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية، والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.